01.10.2020 - 21:22 |
İzmir'de Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? (1 Ekim) Kandilli - AFAD son depremler listesi yayımlanıyor
Kandilli Rasathanesi Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen son depremler haritasının yayınlanmaya devam ediyor. Yapılan son dakika açıklamasına göre bugün merkez üssü İzmir-Dikili Denizköy olan ve birçok çevre ilde hissedilen bir deprem meydana geldi. Peki deprem saat kaçta oldu? İşte tüm Türkiye'nin merak ettiği son dakika haberinin ayrıntıları...
Son dakika depremleri meydana gelmeye devam ediyor. Bu kez gece geç saatlerde Dikili civarında art arda gelen depremle İzmir ve çevresinde hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre deprem, bugün saat 20.44 Denizköy açıklarında 3.6 şiddetinde deprem meydana geldi ve İzmir dahil civar tüm illerde hissedildi. Heyecan yaratan sarsıntı sonrası gözler AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler haritasına çevrildi. İşte son dakika depremler listesi...
EGE'DE BİR DEPREM DAHA
Gelen son dakika haberine göre; Kandilli Rasathanesi saat 20.44'te İzmir-Dikili Denizköy'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin 10.3 kilometre derinlikte gerçekleştiği açıklandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Kadın Konferansı'na video mesaj gönderdiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kadına yönelik şiddete karşı mücadelemizi de çok yönlü, bütüncül bir yaklaşımla ve sıfır tolerans ilkesiyle yürütüyoruz. Ülkemizdeki tek bir kadının dahi şiddete uğramasına, hakkının, hukukunun, onurunun çiğnenmesine asla tahammülümüz yoktur." dedi.