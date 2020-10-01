İzmir'de Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? (1 Ekim) Kandilli - AFAD son depremler listesi yayımlanıyor

Son dakika depremleri meydana gelmeye devam ediyor. Bu kez gece geç saatlerde Dikili civarında art arda gelen depremle İzmir ve çevresinde hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre deprem, bugün saat 20.44 Denizköy açıklarında 3.6 şiddetinde deprem meydana geldi ve İzmir dahil civar tüm illerde hissedildi. Heyecan yaratan sarsıntı sonrası gözler AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler haritasına çevrildi. İşte son dakika depremler listesi...



EGE'DE BİR DEPREM DAHA



Gelen son dakika haberine göre; Kandilli Rasathanesi saat 20.44'te İzmir-Dikili Denizköy'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.



Depremin 10.3 kilometre derinlikte gerçekleştiği açıklandı.







