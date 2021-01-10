MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri İzmir'de gece yarısı feci kaza! 3 ay önce evlenmişti...
ABONE OL
10.01.2021 - 03:16 | | AA

İzmir'de gece yarısı feci kaza! 3 ay önce evlenmişti...

İzmir'in Ödemiş ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi. 112 Acil Servis ekibince yapılan kontrolde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

İzmir'de gece yarısı feci kaza! 3 ay önce evlenmişti...

Mustafa Uyaroğlu (21) idaresindeki 35 ASN 914 plakalı otomobil, Ovakent Mahallesi Yanıkkırı mevkisinde elektrik direğine çarptı.

Savrulan otomobil kahvenin duvarına çarparak durdu.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İzmirde gece yarısı feci kaza 3 ay önce evlenmişti...


112 Acil Servis ekibince yapılan kontrolde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Uyaroğlu'nun üç ay önce evlendiği öğrenildi.

 

"Senin harcadığın parayla biz sigara yakıyoruz!"Sosyal medya hesapları üzerinden yemek yerken canlı yayın yapan 2 genç kadınla yanlarındaki kişinin, ateşe verdikleri 200 TL'lik banknotla sigaralarını yaktıkları anlar, tepki büyük topladı. Çok sayıda kullanıcı, bu kişilerin yakalanıp, cezalandırılmasını istedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bursa'da ele geçirildi! Tam 13 bin tane...

Bursa'da ele geçirildi! Tam 13 bin tane...

Evde bakım parası, 65 yaş aylığına zam! 1657 lira...

Evde bakım parası, 65 yaş aylığına zam! 1657 lira...

İnsanlık mutasyon kabusuyla karşı karşıya!

İnsanlık mutasyon kabusuyla karşı karşıya!

İzmir'de gece yarısı feci kaza! 3 ay önce evlenmişti...

İzmir'de gece yarısı feci kaza! 3 ay önce evlenmişti...

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet