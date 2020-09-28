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28.09.2020 - 16:45 | | AA

İzmir'de jandarmadan helikopterli trafik denetimi

İzmir jandarması helikopterle havadan trafik denetimi yaptı. İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri, trafik kazalarında ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek ve vatandaşların emniyetli bir şekilde seyahat edebilmeleri için kent genelinde denetimlerini artırdı.

İzmir'de jandarmadan helikopterli trafik denetimi
Bu görüntüler İzmir'den! Tek tek kontrol edildi
Bu görüntüler İzmir'den! Tek tek kontrol edildi
Bu görüntüler İzmir'den! Tek tek kontrol edildi
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Bu kapsamda yoğun olarak kullanılan İzmir-Manisa ile Foça-Menemen kara yolu güzergahlarında önlem alındı ve uygulama yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığından havalanan jandarma helikopteriyle de kentteki trafik yoğunluğu havadan kontrol edildi. Kural ihlali yaptıkları belirlenen sürücülere cezai işlem uygulandı.

Yoğunluğun oluştuğu noktalarda da yer ekipleri bilgilendirildi.

Öte yandan, İl Jandarma Komutanlığınca 2020 yılında 7 kez havadan trafik denetimi yapıldığı ve kural ihlali yapan 36 sürücüye 17 bin 551 lira para cezası uygulandığı belirtildi.

İzmirde jandarmadan helikopterli trafik denetimi

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