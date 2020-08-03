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03.08.2020 - 01:59 | | AA

İzmir'de korkutan yangın! Rüzgarla birlikte etkisi arttı

İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan orman yangınına karadan müdahale devam ediyor.

İzmir'de korkutan yangın! Rüzgarla birlikte etkisi arttı

İlçede dün çıkan ve gece saatlerinde kontrol altına alınan yangın, yakın konumda bulunan Çile köyü mevkisindeki ormanlık alanda rüzgarla birlikte etkisini artırdı.

Ekiplerin müdahale ettiği yangın, sahil kenarında bulunan Özdere İzmir Caddesi'ne kadar ilerledi.

İzmirde korkutan yangın Rüzgarla birlikte etkisi arttı

Jandarma ekipleri yollarda güvenlik önlemleri aldı.

Bölgede bulunan 2 site yangının ilerlemesi nedeniyle boşaltılmıştı.

İzmirde korkutan yangın Rüzgarla birlikte etkisi arttı

TAHLİYE EDİLEN SİTE YANDI

İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan orman yangını sebebiyle tahliye edilen bir site yandı.

Alınan bilgiye göre, sahil kenarında bulunan Özdere İzmir Caddesi'ne yakın ve akşam saatlerinde boşaltılan Koru Sitesi'ne alevler ulaştı.

Sitede bulunan 79 hane ekiplerce akşam saatlerinde yangının sıçrama ihtimaline karşı boşaltılmıştı.

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