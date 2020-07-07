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07.07.2020 - 00:40 | | AA

İzmir'de Türk kara sularına geri itilen 65 sığınmacı kurtarıldı

İzmir'in Karaburun ve Foça ilçelerinde Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 65 sığınmacı kurtarıldı.

İzmir'de Türk kara sularına geri itilen 65 sığınmacı kurtarıldı

Karaburun ilçesi açıklarında iki can salı içinde bir grup sığınmacı olduğu ihbarı üzerine bölgeye giden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri Türk kara sularına bırakılan 36 sığınmacıyı kurtardı.

Aslan Burnu açıklarında sığınmacıların olduğu bilgisini alan ekipler, Yunan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 29 sığınmacıyı bota aldı.

Sığınmacılar işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

İzmirde Türk kara sularına geri itilen 65 sığınmacı kurtarıldı

 

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