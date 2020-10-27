İzmir’de vakalar iki katına çıktı

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, sosyal paylaşım sitesi Twitter’da yaptığı açıklamada kentteki vaka sayısının 20 gün öncesine göre 3,5 kat arttığını, son 10 günde de iki katına çıktığını söyledi. Koronavirüse karşı önlemleri daha sıkı tutmaları için vatandaşları uyaran Köşger, maske, hijyen ve mesafe kuralını hatırlattı.

Öte yandan kentin en işlek yerlerinde vatandaşlar maske kuralına uyarken, sosyal mesafeye uymakta zorlandı. Vatandaşlar kişisel önlemlerini aldıklarını ancak halen birçok kişinin duyarlı davranmadığını söyledi. Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde ise kalabalığa rağmen maskeyi çene altında taşıyanlar görüldü.

İhmal var

Alsancak’tan Murat Kara, “Vakaların artması çok vahim bir durum. Çalıştığımız yerde çok güzel önlemler alıyoruz. Herkes dikkat etmeli. Ülkece, bu salgınla baş edebileceğimizi düşünüyorum. Ama bazı kişiler elinden geleni yapmıyor. Bu nedenle vaka sayısı artıyor. İnsan odaklı hastalık bu, herkes zincirleme birbirine bulaştırıyor. Dikkat edilirse Türk insanı her şeyin üstesinden gelir” diye konuştu.

‘Üç kurala uyun’

Alsancak’ta giydiği renkli kıyafetlerle tanınan Nur Ella, “Çift maske takıyorum. İçine mendil koyuyorum. Herkesin dikkat etmesi lazım. Kimse dikkat etmiyor. Kendini de düşünmüyor. Kimse ölmesin. Üzülüyoruz. Kimseyi üzmemek için herkes dikkat edecek. Kendi anne babasını, çocuğunu düşünsünler. Mezarlarda da yer kalmayacak. Lütfen mesafeyi koruyun, maskesiz çıkmayın dışarı. Milletinizi, dünyanızı seviyorsanız lütfen üç kurala uyun” dedi.

‘Bilinçsiz tutumlar vaka sayısını arttırıyor’

Özellikle toplu taşımada çok dikkat ettiğini aktaran lise son öğrencisi Cenker Mutlu, “Maskemi hiç çıkarmıyorum. Dezenfektan kullanıyorum, genelde sensörlü veya ayakla basılan dezenfektanları kullanıyorum. Bazı kesimlerin bilinçsiz tutumları nedeniyle vakalar artıyor. İzmir’de yine nispeten daha bilinçli insanlar ama bazı kesimlerde yine kurallara uyulmuyor. Çoğu iş yerinde dışarda maske takılsa da içerde maske takılmıyor. Bir kere, otobüste yaşlı bir amca yanıma oturmak istedi, oturmaması gerektiğini söyledim. Bana, virüsün olmadığını söyledi. Hâlâ böyle düşünen insanlar var, bu nedenle artış oluyor” diye konuştu. l İZMİR DHA