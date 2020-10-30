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30.10.2020 - 18:00 | | DHA

İzmir'deki depremin ardından Bakan Selçuk'tan açıklama!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İzmir'deki depreme ilişkin, "Okullarımızla ilgili sıkıntılı bir durum bulunmuyor" dedi.

İzmir'deki depremin ardından Bakan Selçuk'tan açıklama!

Bakan Selçuk, İzmir'deki 6.6 büyüklüğündeki depreme ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulundu. Selçuk, "İzmir merkezli deprem sonrası yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Okullarımızla ilgili sıkıntılı bir durum bulunmuyor. Duamız ve çabamız, enkaz altındaki tüm vatandaşlarımıza sağ salim kavuşmak için" dedi.

 

Depremin merkez üssü Yunan adası Sisam'dan ilk görüntülerEge Denizi'nin Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Türkiye'ye en yakın Yunan adaların biri olan Sisam (Samos) adasında da hissedildi. Deprem, Sisam'da bazı kilise ve evlerde hasara neden oldu.
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