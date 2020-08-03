MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri İzmir'deki yangında havadan söndürme çalışmaları yeniden başladı
ABONE OL
03.08.2020 - 07:39 | | İHA

İzmir'deki yangında havadan söndürme çalışmaları yeniden başladı

İzmir'in Menderes ilçesinde öğle saatlerinde başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle büyümüştü. Gece büyüyen yangın sabahın ilk ışıklarına kadar devam ederken, günün aydınlanmasıyla beraber havadan söndürme çalışmaları yeniden başladı.

İzmir'deki yangında havadan söndürme çalışmaları yeniden başladı

Edinilen bilgiye göre, yangın öğle saatlerinde ilçeye bağlı Çile Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıktı. Henüz belirlenemeyen bir sebepten çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle büyüyerek Ahmetbeyli ve Özdere mahallelerini de etkisi altına aldı.

2 site boşaltıldı

Öte yandan yangının sıçrama riskinin yüksek olması sebebiyle bölgede bulunan iki sitenin boşaltıldığı öğrenildi. Siteleri boşaltan vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı.

Alevler azaldı

Günün aydınlanmasıyla beraber yangının boyutu ortaya çıkarken, alevlerin çok geniş bir alanda etkili olduğu görüldü. Sabahın ilk saatlerine kadar süren yangının etkili olduğu bölgelerde, günün aydınlanmasıyla birlikte havadan söndürme çalışmaları yeniden başladı. Çok sayıda yangın söndürme helikopterinin görev aldığı çalışmalar sürerken, yangının meydana geldiği bölgede ekiplerin başarılı çalışması sonucu alevler azaldı.

Samsun'da geri dönüşüm seposunda yangınSamsun'da geri dönüşüm deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İzmir'deki yangında havadan söndürme çalışmaları yeniden başladı

İzmir'deki yangında havadan söndürme çalışmaları yeniden başladı

Kamuda yeni dönem! Tamamen ücretsiz...

Kamuda yeni dönem! Tamamen ücretsiz...

25 milyon TL'lik büyük çekiliş! 2 bilen de kazanıyor

25 milyon TL'lik büyük çekiliş! 2 bilen de kazanıyor

Süper Loto sonuçları işte şanslı numaralar | 2 Ağustos Milli Piyango Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama

Süper Loto sonuçları işte şanslı numaralar | 2 Ağustos Milli Piyango Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama

Sıradaki Haber