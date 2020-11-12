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12.11.2020 - 16:10 | | DHA

İzmir'in mucize çocuğu Elif'ten haber var

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Doğanlar Apartmanı'nın enkazından 65 saat sonra çıkarılan Elif Perinçek kardeşleri Elzem ve Ezel Perinçek ile anneleri Seher Dereli Perinçek (38), tedavilerinin tamamlanmasının ardından Ege Üniversitesi Hastanesi'nden taburcu edildi.

İzmir'in mucize çocuğu Elif'ten haber var

İzmir Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde, Bornova ilçesindeki Doğanlar Apartmanı da yıkıldı. Ege Üniversitesi Emel Akın Meslek Yüksekokulu öğretim üyesi Seher Dereli Perinçek (3), ile çocukları ikizler Elzem (10) ve Ezel (10), Umut (7) ve Elif Perinçek enkaz altında kaldı. Depremden 23 saat sonra Seher Dereli Perinçek ile ikiz kızları Elzem ve Ezel enkazdan sağ kurtarıldı. Umut Perinçek'in ise cansız bedenine ulaşıldı. Enkaz altındaki Elif için umut dolu bir bekleyiş başladı. Arama kurtarma çalışmaları sürerken ekipler, 2 Kasım günü, depremden 65 saat sonra Elif'i enkazın altından çıkardı. Küçük Elif depremin simgelerinden oldu. Enkazdan kendisini çıkaran İstanbul İtfaiyesi Onbaşı Muammer Çelik'in parmağını ambulansa gidene kadar bırakmayan Elif Perinçek, Ege Üniversitesi Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Elif, sağlık durumunun iyiye gitmesi üzerine servise alındı. Sağlık durumları iyiye giden Elif, Elzem ve Ezel kardeşler aynı odaya alındı. Perinçek ailesi bugün hastaneden taburcu edildiği açıklandı.

‘YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ’

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Yüreğimizi dağlayan İzmir depreminin ardından üniversite personelimiz Seher Perinçek ve kızlarının tedavileri hastanemizde tamamlandı. Ailemize tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ege Üniversitesi olarak bundan sonra da kendilerinin yanında olmaya ve destek vermeye devam edeceğiz. Bu vesile ile tekrardan hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

İzmirin mucize çocuğu Eliften haber var

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