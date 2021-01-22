İzolasyon raporları yargıya taşındı

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF), Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nün 25 Aralık 2020 tarihli yazısının yürütmesinin durdurulması ve iptali için Danıştay’a başvurdu. Federasyon tarafından Danıştay 10. Daire’de açılan dava ile Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nün 25 Aralık 2020 tarih ve E.601 sayılı, “KOVID-19 Raporları” konulu yazısının yürütmesinin durdurulması ve iptali istendi.



Telefonla rapor...



Danıştay sürecine ilişkin Milliyet’e konuşan AHEF 2. Başkanı Hacı Yusuf Eryazğan, söz konusu yazı nedeniyle, “Geriye dönük rapor vermemiz isteniyor. Hastayı görmeden telefonla rapor vermemiz isteniyor. Bir çok hukuksuzluk var” dedi. Geçmiş yıllarda SGK’nin “Hasta gelmeden ilaç yazmışsın, hasta bunu hatırlamıyor. Bunda usulsüzlük var” gibi nedenlerle bir çok hekime açtığı dava olduğunu hatırlatan Eryazğan, şunları söyledi:



“Kişinin PCR testi pozitif çıktıktan sonra ya da temaslı listesine düştükten sonra o zaman bu kişi otomatik olarak e- Nabız’dan raporlu sayılabilirdi. Bu uygulanmadan, uzaktan uzağa, kişi oradaymış gibi... Bir de şöyle durumlar var ve esas sıkıntı burada; kişi gitmiş PCR testini hastanede yaptırmış. 3-4 gün tedavi olmuş. Sonrasında iş yeri kendisinden rapor istemiş. Hastaneden rapor alamamış. İl müdürlüğü aile hekimine yönlendirmiş. Aile hekiminden geriye dönük rapor vermesi isteniyor. Geriye dönük işlemler sıkıntılı. SGK geriye dönük rapor verilmesini doğru bulmuyor. Hukuksuzluk var. Kişiyi görmeden rapor düzenlememiz hem de geçmişe dönük rapor vermemiz en büyük sıkıntı. O yüzden aile hekimlerinin daha sonra bir sıkıntı yaşamamaları için konuyu yargıya taşıdık.”