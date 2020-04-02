Jandarma 8 ay sonra yaşlı kadının cesedini buldu

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinin Yağcılar kırsal mahallesinde temmuz ayında kaybolan 76 yaşındaki Sevim Güler'in kaybolması sonrasında jandarma ekipleri, AFAD ekipleri ve arama kurtarma ekipleri seferber olmuştu.

O tarihte verilen ifadeler doğrultusunda bulunamayan Sevim Güler'in 8 ay sonra ormanlık alanda cesedi bulundu.

Yağcılar kırsal mahallesinin 6 kilometre uzaklığında jandarma ekiplerinin devriyesi esnasında bulunan cenaze sonrasında olay yerinde incelemeler yapıldı.

Cenazenin kıyafetlerinden dolayı Sevim Güler'e ait olduğu iddia edilirken, kesin kimlik tespit işlemleri için cenaze Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.