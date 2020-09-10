Jandarmadan yolcu otobÃ¼slerine corona virÃ¼s denetimi

Kuzey Marmara Otoyolu BaÄŸlantÄ± Yolu olan D-020 Karayolunda yapÄ±lan trafik ve yol kontrol denetimlerde araÃ§lardaki yolcu sayÄ±larÄ±, sosyal mesafe ve maske kullanÄ±mÄ± denetlendi. Denetime Jandarma AsayiÅŸ, Motosikletli AsayiÅŸ Motosikletli Trafik, Jandarma Trafik ve Jandarma SuÃ§ AraÅŸtÄ±rma Timleri olmak Ã¼zere toplamda 334 Tim ve Ã¼Ã§ bin 316 personel katÄ±ldÄ±.



Berber, FÄ±rÄ±n, Kafeterya, Kahvehane, Lokanta, Market, Otel, Pansiyon, Plaj vb. gibi umuma aÃ§Ä±k yerler ile Kuzey Marmara Otoyolu baÄŸlantÄ± yollarÄ±nda ÅŸehirlerarasÄ± ve ÅŸehir iÃ§i toplu taÅŸÄ±ma yapan araÃ§lara yÃ¶nelik yol kontrol ve trafik uygulamasÄ± yapÄ±ldÄ±.



Ä°stanbul Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± personelince yapÄ±lan uygulama esnasÄ±nda, ÅŸehirlerarasÄ± yolcu taÅŸÄ±macÄ±lÄ±ÄŸÄ± yapÄ±lan otobÃ¼slerin ÅŸofÃ¶rleri uykusuz ve yorgun olarak seyahat etmemeleri, trafik kurallarÄ±na uymalarÄ± ve koronavirÃ¼sÃ¼n yayÄ±lÄ±mÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§ilebilmesi iÃ§in belirlenen sÄ±nÄ±rÄ±n Ã¼zerinde fazladan yolcu almamalarÄ± konusunda uyarÄ±ldÄ±.