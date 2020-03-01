MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Jandarma’ya altı yeni SİHA
ABONE OL
01.03.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Jandarma’ya altı yeni SİHA

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, altı adet Bayraktar TB2 SİHA’nın Jandarma Genel Komutanlığı’na teslim edildiğini duyurdu. 

Jandarma’ya altı yeni SİHA

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, altı adet Bayraktar TB2 SİHA’nın Jandarma Genel Komutanlığı’na teslim edildiğini duyurdu.  İsmail Demir, twitter hesabından yaptığı paylaşımda, altı Bayraktar TB2 SİHA’yı Jandarma Genel Komutanlığı’na teslim ettiklerini belirterek, “Türk Savunma Sanayii, Kahraman Mehmetçiğimiz için her gün daha iyisini üretmeye devam edecek. Şehitlerimiz için vatan için ahdimiz var” ifadelerini kullandı. 

Sınırda koronavirüs alarmıHakkâri’nin Çukurca ilçesinden Irak'a açılan Üzümlü Gümrük Kapısı, bu ülkede koronavirüs vakalarının görülmesi üzerine kapatıldı. Sadece Irak'tan dönen Türk vatandaşların geçişine izin verileceği belirtilen gümrük kapısında sahra hastanesi kurulması için çalışmalara başlanırken, burada görevli personel de maske taktı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İnstagram silme nasıl gerçekleşir? Instagram hesap silme ve geçici hesap kapatma teknikleri

İnstagram silme nasıl gerçekleşir? Instagram hesap silme ve geçici hesap kapatma teknikleri

Emekliler, engelliler ve ev kadınları ödemiyor! Ve başlıyor...

Emekliler, engelliler ve ev kadınları ödemiyor! Ve başlıyor...

Yunan Bakan'a mülteci yanıtı

Yunan Bakan'a mülteci yanıtı

300 ameliyat sonra su içti

300 ameliyat sonra su içti

Sıradaki Haber