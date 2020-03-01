Jandarma’ya altı yeni SİHA

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, altı adet Bayraktar TB2 SİHA’nın Jandarma Genel Komutanlığı’na teslim edildiğini duyurdu. İsmail Demir, twitter hesabından yaptığı paylaşımda, altı Bayraktar TB2 SİHA’yı Jandarma Genel Komutanlığı’na teslim ettiklerini belirterek, “Türk Savunma Sanayii, Kahraman Mehmetçiğimiz için her gün daha iyisini üretmeye devam edecek. Şehitlerimiz için vatan için ahdimiz var” ifadelerini kullandı.