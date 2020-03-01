01.03.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet
Jandarma’ya altı yeni SİHA
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, altı adet Bayraktar TB2 SİHA’nın Jandarma Genel Komutanlığı’na teslim edildiğini duyurdu.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, altı adet Bayraktar TB2 SİHA’nın Jandarma Genel Komutanlığı’na teslim edildiğini duyurdu. İsmail Demir, twitter hesabından yaptığı paylaşımda, altı Bayraktar TB2 SİHA’yı Jandarma Genel Komutanlığı’na teslim ettiklerini belirterek, “Türk Savunma Sanayii, Kahraman Mehmetçiğimiz için her gün daha iyisini üretmeye devam edecek. Şehitlerimiz için vatan için ahdimiz var” ifadelerini kullandı.
Sınırda koronavirüs alarmıHakkâri’nin Çukurca ilçesinden Irak'a açılan Üzümlü Gümrük Kapısı, bu ülkede koronavirüs vakalarının görülmesi üzerine kapatıldı. Sadece Irak'tan dönen Türk vatandaşların geçişine izin verileceği belirtilen gümrük kapısında sahra hastanesi kurulması için çalışmalara başlanırken, burada görevli personel de maske taktı.