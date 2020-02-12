Jeffrey, mesajı Türkçe verdi: Türkiye’ye destek vermek istiyoruz

9 Ocak’taki ziyaretinden sadece bir ay sonra ikinci kez Türkiye’ye gelen Jeffrey, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki heyet ile görüşecek. Jeffrey’nin Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile de bir araya gelmesi bekleniyor. Görüşmelerde İdlib’deki son durum ve atılan adımlar ana gündem maddesi olacak.



Masada ne olacak?



Ankara’nın yoğun diplomasi trafiği, Dışişleri Bakanlığı’nı da hummalı bir hazırlık içine soktu. Bakanlıkta Jeffrey ile yapılacak görüşme öncesi, 17 Ekim tarihli ABD ile varılan Ankara Mutabakatı maddelerinin üstünden bir kez daha geçildi. Güvenli bölge sakinlerinin güvenliği ve sivil altyapı hakkında güncel tespitler yapıldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Jeffrey’nin, Türkiye ve Almanya ile “Ortadoğu’daki lokasyonları” ziyaret ederek Suriye ve bölgedeki son gelişmeleri ele alacağı belirtildi. Açıklamada, ortak endişeler ve Rusya destekli Esad rejiminin İdlib’e düzenlediği saldırıların ele alınacağı görüşmelerde, özellikle ateşkesin sağlanmasına yönelik 2254 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararının uygulanmasına ilişkin sürecin masaya yatırılacağı belirtildi.



‘Asıl tehdit Esad’



James Jeffrey ve beraberindeki heyet, dün akşam Ankara’ya geldi. Jeffrey, basın mensuplarına Türkçe yaptığı açıklamada, ABD’nin NATO’daki müttefiği Türkiye’nin askerlerinin İdlib’de büyük bir tehditle karşı karşıya olduğunu, bu tehdidin Rusya ve Esad rejiminden geldiğini söyledi. İdlib’de şehit olan Türk askerleri için başsağlığı dileğinde bulunan Jeffrey, “Biz, Türk hükümetiyle durumu gözden geçirmek ve (Türkiye’ye) mümkün olduğu kadar destek vermek istiyoruz” dedi.