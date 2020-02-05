15 Ocak'ta Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personel ilanı yayımladı. Yapılan açıklamada "Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında eğitim-öğretim görecek, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına erkek/kadın sözleşmeli subay alınacaktır." denildi.

Başvurular 31 Ocak'ta sona erdi, şimdi sonuçlar bekleniyor. Peki, JGK VE SGK Muvazzaf/Sözleşmeli subay başvuru sonuçları açıklandı mı?

BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı erkek/kadın sözleşmeli subay alımına ilişkin net bir tarih verilmiş değil. Yapılan açıklama ise şöyle:

Kılavuzda ayrıca belirtilen sınıflar hariç olmak üzere Aday Değerlendirme Puanı (ADP); KPSS puanının, Fiziki Yeterlilik Testinin ve Mülakat Sınavının Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek oranlarda toplanmasıyla hesaplanacaktır.

Giriş koşullarını taşıyan şehit, gazi anne, baba, eş ve çocukları, başvuru kılavuzunda belirtilen şartları taşımak ve sınav/seçim aşamalarında başarılı olmak şartıyla şehit ve gazi kontenjanı dâhilinde değerlendirilecek, bu adaylar arasında yapılacak başarı sıralamasına göre ilgili Kuvvet Komutanlığına ait toplam kontenjanın yüzde beşine kadarı temin edilecektir. Şehit ve gazi kontenjanına giremeyen adaylar diğer adayların başarı sıralamasına dahil edilecektir.