Jimnastikçinin şüpheli ölümü... Gösteri yaparken 7.kattan atıldı mı düştü mü...

Jimlastikçi olduğu öğrenilen 43 yaşındaki kadının, ifadesi alınan arkadaşları, kendisinin aldığı alkol sonrası balkon demirleri üzerinde akrobatik hareket yapmaya çalışırken, dengesini kaybedip balkondan aşağı düştüğünü ifade etti. Polis kesin ölüm nedeni tespiti için Kuzyk'un cesedini adli tıp kurumuna kaldırdı.



Şişli Fulya Mahallesi, Aşçılar Sokak üzerinde yaşanan esrarengiz ölüm olayında, Ukrayna asıllı Türk vatandaşı Larysa Kuzyk, akşam saatlerinde 2 arkadaşıyla bir araya geldi. Sohbet sırasında Kuzyk bir süre sonra balkona çıktı. Eski bir jimlastikçi olduğu öğrenilen Larysa Kuzyk, arkadaşlarının iddiasına göre alkolün de etkisiyle, balkon demirlerine çıkarak akrobasi hareketleri yapmaya başladı.



Yine arkadaşlarının ifadesine göre tehlikeli hareketlerini artırarak hızlandıran 43 yaşındaki kadın, iddiaya göre bir an dengesini kaybetti ve 7’nci kattan aşağıya düştü.



Ağır yaralanan kadın arkadaşları tarafından çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

Şüpheli ölüm olarak kayıtlara geçen olay sonrası savcılıkça başlatılan soruşturmada 43 yaşındaki kadının olay sırasında evde bulunan arkadaşlarının ifadeleri alındı.



"TUTMAYA ÇALIŞTIK AMA.."



“Akrobasi hareketleri yapıyordu. Bir anda dengesini kaybetti. Tutmaya çalıştık ama başaramadık” dediği öğrenilen 2 arkadaşının otopsi raporuna kadar savcılık talimatıyla serbest bırakıldığı öğrenilirken, kesin ölüm sebebi için Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek sonuçlar bekleniyor.



Olayla ilgili başlatılan çalışmalarda tüm ihtimalleri değerlendiren Olay Yeri İnceleme ekiplerinin evde geniş çaplı inceleme yaptığı ve cesedin geçtiğimiz yıl Beyoğlu'nda kaldığı evin penceresinden düşerek hayatını kaybeden İngiliz istihbaratçının cesedi üzerinde yapılan düşme açısına göre inceleneceği öğrenildi.