Kabin memuru sokak hayvanlarını yalnız bırakmadı

Uçan Patiler ismiyle açtığı sosyal medya hesabında hayvanların yalnızca beslenme değil aynı zamanda ilgi ve şefkate de ihtiyacı olduğunu gözler önüne seren Duru Bozan hayvan severlerin yardımıyla gerçekleştirdiği yardımları da sosyal medya üzerinden paylaşarak daha fazla sayıda kişinin ilgisini çekiyor.

Sosyal sorumluluk çalışmasıyla ilgili yorumlarını dile getiren genç kabin memuru; “Bir kabin memuru olarak gökyüzünde olmak ve uçmak benim hayatımın bir parçası. İnsanları sevdiklerine güvenli ve sağlıklı şekilde ulaştırmak ise önemli bir görevim. Bu göreve giderken havalimanı yolu üzerindeki köylerde birçok sokak hayvanının yaşam mücadelesi verdiğini fark ettim ve onların hayatına güven ve sağlık sunabilmek için uçan patiler’i kurdum. Bu noktada ekip arkadaşlarımın çok büyük desteği oluyor, onlara da teşekkür ederim. Konuşamıyor, derdini söyleyemiyor. Evi yok, yiyecek ekmeği yok, kimsesi yok. Üşüyor, ıslanıyor, korkuyor, aç kalıyor, susadığı için kirli su içiyor, dövülüyorlar. Onlar bize Allah’ın emaneti dilsiz kullarıdır. Tüm bu problemleri görmezden gelmek, onları bekleyen kötü sonlara terk etmek, insani, ahlaki ve toplumsal yönden kesinlikle kabul edilebilir bir davranış olmadığını düşünüyorum.Kış yaklaşıyor, minik dostlarımızın yuva, mama, mama kabı ve veteriner ihtiyaçları artacak. Bu ihtiyaçlar komşularımdan topladığım pet şişelere su doldurup getirmekle veya evden taşıdığım battaniyelerle çözebileceğim bir durum değil. Tüm hayırseverlerden destek bekliyorum.” dedi.

Hiçbir ücret ödemeden yardım yapmak mümkün

Sokak hayvanları için bağış yapmak isteyen hayvan severleri uçan patiler isimli sosyal medya hesabındaki mama kumbarasına yönlendiren Duru Dilek Bozan mama bağışının yanında hiçbir ücret ödemeden yardım yapmanın dahi mümkün olduğunu belirtti. Bozan; “Anlaşmalı olduğum bir uygulama kullanıcılarının attığı adımları gün sonunda ödüle dönüştürüyor. Siz de bu ödülü uçan patiler’e mama olarak bağışlayabiliyorsunuz. Gönül istedikten sonra minik dostlarımızın yanında olmak çok kolay” dedi.

“100’e yakın ülkeye uçtum insanlar değişiyor, hayvanlar aynı”

Dört yıldır Türk Hava Yolları’nda çalışan ve görevi nedeniyle gittiği yüze yakın ülkede de sokak hayvanlarını beseleyen Duru Dilek Bozan, ülkeden ülkeye; insanların yaşadığı hayatın, imkânların, beklentilerin, inançların değiştiğini oysa sokak hayvanlarının yalnızca ilgi ve/veya beslenme ihtiyacı olduğunu bunun da tüm dünyada aynı olduğunu dile getiriyor. Geçtiğimiz yıl itibarıyla Türkiye’de yaklaşık 9 milyon, dünyada ise 600 milyonun üzerinde sokak hayvanının yaşadığı düşünülüyor.