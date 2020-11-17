Kabine Toplantısı başladı! Kabine Toplantısı ne zaman bitecek, yeni kararlar ne zaman açıklanacak?

Son dakika haberleri arasında Kabine Toplantının bugün yapılacağı yer aldı. Milyonlarca vatandaş ise toplantı hakkında arayışa geçti. Kabine toplantısının ne zaman yapılacağı, açıklamaların neler olacağı büyük merak konusu oldu. Koronavirüs önlemlerine karşı yenilerinin eklenip eklenmeyeceği yapılan toplan toplantı sonrasında netleşecek.

KABİNE TOPLANTISI BAŞLADI

Son dakika gelen habere göre; Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN BİTECEK?

Yeni başlayan Kabine Toplantı'sının ne zaman biteceği henüz bilinmiyor. Kabine Toplantısı sona erdikten sonra haberimizin içeriğinde bildireceğiz.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE ZAMAN AÇIKLAMA YAPACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantı bittikten sonra kameralar karşısına geçeceği bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISI AYRINTILARI

Ara tatil dönemine giren okulların tatil sonrasındaki durumunun da toplantıda gündeme gelmesi öngörülürken, vaka sayılarının yeniden artmaya başlamasıyla restoranların hizmet saatleri, 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmalarının kısıtlanması gibi tedbirlerin genişletilip genişletilmeyeceği, ayrıca yeni tedbirler alınıp alınmayacağı gibi konuların da ele alınması bekleniyor. Yerli aşı çalışmalarında gelinen aşamanın da toplantının gündem maddeleri arasında yer alacağı öngörülüyor.

Önceki kabine toplantısında kamu ve özel sektörde esnek çalışmanın teşvik edilmesi kararlaştırılmış, paket servis hariç olmak üzere lokanta, restoran, kuaför, düğün salonu, yüzme havuzu, halı saha, tiyatro, sinema, konser salonu ve benzeri iş yerlerinde hizmetlerin saat 22.00’de sona ereceği karara bağlanmıştı.