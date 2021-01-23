Kabine Toplantısı bu hafta ne zaman yapılacak? Koronavirüs tedbirleri esnetilecek mi? (Restoran, kafe, lokantaların açılması)

Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak sorusu merak konusu olmaya devam ediyor. Aralık ayının başından itibaren yeniden hayatımıza giren koronavirüs yasaklarının ne zaman sona ereceği araştırma konusu olmaya devam ederken yasaklardan en fazla etkilenen sektörlerin başında restoran, kafe ve lokantalar geliyor. Dün Cuma namazı çıkışı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a restoran işletmecilerinin talebi sorulmuş. Başkan Erdoğan bu soruya şu an iyiye giden bir süreç var bunu tersine çevirmek istemeyiz. Elimizden gelen verilere bakar bunu Kabine Toplantısı'nda değerlendiririz açıklamasında bulunmuştu.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine Toplantısı bu hafta Pazartesi günü bir araya gelecek. Kabine toplantısında normalleşme adımları, koronavirüs tedbirlerinin esnetilmesi ve aşı çalışmalarının masaya yatırılması bekleniyor.

Kabine Toplantısının 25 Ocak Pazartesi saat 15:30'da Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde toplanması bekleniyor.

ALINAN KARARLARI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYURACAK

Pazartesi günü bir araya gelecek olan Kabine Toplantısı'nda alınacak olan kararların toplantının sona ermesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.