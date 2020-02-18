18.02.2020 - 16:58 | | DHA
Kablo hırsızlığı internet kesilince ortaya çıktı! 6 çocuk gözaltında
Adıyaman’da, mahallede yaşanan internet kesintisini onarmak için bölgeye giden bakım ekipleri, internet kablolarının kesilip, çalındığını belirledi. İhbar üzerine soruşturma başlatan polis, kabloları çaldığı belirlenen 6 çocuğu gözaltına aldı.
Olay, öğlenden sonra, Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Kemal Paşa Caddesi'ndeki birçok aboneden internetin kesildiği şikayeti üzerine firma yetkilileri bölgeye bakım ekibi yolladı. Ekipler yaptıkları kontrollerde piyasa değeri yaklaşık 7 bin TL olan internet kablolarının kesilip, çalındığını fark etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis yaptığı çalışmalarda kabloları, hareketlerinden şüphelendikleri 6 çocuğun çaldığını tespit etti
Polisten kaçmaya çalışan çocuklar yaşanan kovalamacanın ardından yakalanarak gözaltına alındı.
81 ilde başladı! İstanbul'da et ve et ürünleri denetimiTarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 81 ilde 6 gün boyunca gerçekleştirilecek ürün bazlı gıda denetimlerini başlatmıştı. Bugün ise İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, İstanbul genelinde et ve et ürünleri imal eden işletmelerde denetim yaptı. Denetlenen iş yerlerinden analiz için numune alındı.