Kaç kişi aşı oldu? Aşının yan etkisi var mı? İşte Türkiye aşı tablosu

Aşılama çalışmaları başladı. Hekim ve sağlık çalışanlarının aşılanmasına ardından yaşlı ve engelli bireylerin aşılamaları da devam ediyor. Türkiye'de aşı olan kişi sayısını anlık olarak oluşturulan sayfa üzerinden takip edebiliyorsunuz. Site on dakikada bir güncelleniyor. Peki, covid-19 aşısının yan etkisi var mı? Kaç kişi aşı oldu? İşte detaylar...

KAÇ KİŞİ AŞI OLDU? AŞI HARİTASI

COVİD 19 AŞISI KİMLERE UYGULANACAK?

Birinci aşamada sağlık kurumlarında çalışanlar aşılandı. Ardından yaşlı, engelli, koruma evleri gibi yerlerde çalışanlar aşılanıyor. Sonrasında 65 yaş üstü bireyler aşılanacak.

İkinci aşamada öncelikli sektörler aşı olacak. Bakanlıklar, kritik görevlerdeki kişiler, cezaevleri, eğitim sektörü, gıda sektörü ve 60-64 yaş arası bireyler. Ardından 50-64 yaş arası kişiler.

Üçüncü aşamada, kronik hastalığı olan kişiler ve diğer yaş grupları.

Dördüncü aşamada ise aşılanma sırası geldiği halde zamanında aşı yaptırmayanlar aşılanacak.

COVİD 19 AŞISI YAN ETKİLERİ

Bugüne kadar COVID-19 aşılarına yönelik gerek yürütülen klinik çalışmalarda gerekse mevcut aşı uygulamalarında ciddi yan etkilere rastlanmamıştır. Aşılama sonrasında görülen yan etkiler sıklıkla hafiftir.

Bunlar; yorgunluk, baş ağrısı, ateş, titreme, kas/eklem ağrısı, kusma, ishal, aşı uygulanan bölgede ağrı, kızarıklık, şişlik gibi hafif yan etkilerdir. Ancak nadir de olsa alerjik reaksiyonların olabileceği göz ardı edilmeden aşı uygulamasından sonra bir rahatsızlık hissedilmesi durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması ve hekime yakın zamanda aşı olunduğu bilgisinin iletilmesi unutulmamalıdır.

YAN ETKİLERLE KARŞILAŞILIRSA NE YAPILMALI?

Aşı sonrasında sık olarak karşılaşılabilecek durumlar ve bu hafif durumlara yönelik destekleyici yaklaşımlar şunlardır:

Aşı uygulanan bölgede ağrı, şişlik, kızarıklık olduğunda enjeksiyonun yapıldığı kola yüksekte olacak şekilde pozisyon verilmelidir. Soğuk uygulama yapılmalıdır. Parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanılabilir.

Yorgunluk hissediliyorsa istirahat edilmeli, yeterli sıvı alınmalıdır.

Hafif ateş ve titreme ve/veya kas ve eklem ağrısı varsa istirahat edilmeli, yeterli sıvı alınmalıdır. Parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanılabilir.

Baş ağrısı varsa parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanılabilir.

Kusma, ishal varsa bol sıvı alınmalıdır. Beslenme şekli ishal diyetine uygun olarak düzenlenebilir. Sıvı ve gıda alınamayacak kadar kusma görülüyorsa hekime başvurulmalıdır.

COVID-19 aşısı uygulamasından sonra aşıyla ilişkili olabileceği düşünülen bir rahatsızlık hissedilmesi durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.