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06.08.2020 - 17:28 |

Kaç puanla hangi üniversiteye gidilir? İşte YKS üniversite taban puanları ve kontenjanları

Üniversite tercihleri başladı. YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından 6 Ağustos'ta başlayacağı duyurulan YKS tercihleri bugün başladı. ÖSYM tarafından duyurulan tercihler için son gün 14 Ağustos. Peki, üniversite taban puanları ve kontenjanları nasıl sorgulanır?

Kaç puanla hangi üniversiteye gidilir? İşte YKS üniversite taban puanları ve kontenjanları

ÖSYM tarafından uygulanan YKS'nin sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih işlemleri de başladı. Üniversite adayları istedikleri üniversitelere yerleşebilmek için taban puanları ve kontenjanları sorguluyor.

YKS ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

YKS üniversite tercihleri ösym.gov.tr internet adresi üerinden yapılacaktır. ÖSYM, tercih yapacak adayları YKS tercih kılavuzunu incelemeleri konusunda uyardı.

Adaylar, tercih yapabilecekleri tablolardan girmek istedikleri üniversite bölümlerini saptayarak bu programların kodları ve adlarını tercih sırasına göre yazacaklardır.

HANGİ PUANLAR HANGİ PROGRAMLARI TERCİH EDEBİLİR?

Tablo 3'te yer alan ön lisans programlarını, 2020 TYT'de 150 ve üzeri puan alanlar tercih edebilri.

Tablo 4'teki yükseköğretim programlarını, 2020 AYT/YDS'de ilgili puan türünde 170 ve daha fazla puan alanlar tercih edebilir.

2020 YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NEREDEN SORGULANACAK?

Yerleştirme Sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

Ölüm tehdidi alan kadının yardım çığlığı!İstanbul'da iki çocuk annesi 33 yaşındaki Seyhan Önem, iki yıl önce boşandığı eski eşi tarafından ölüm tehditleri aldığını öne sürerek sesini sosyal medyada duyurmaya çalışıyor. Polise şikayetinin ardından hakkında uzaklaştırma kararı çıkarılan eski eşi Z. E.'nin tehditlerinin devam ettiğini söyleyen Önem, “Yakınımdayken öldüreceğini söylüyordu. Şimdi silah almış, uzaktan bir kurşunla ölmek istemiyorum" dedi.
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