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25.11.2020 - 09:23 | | İHA

Kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı

Kahramanmaraş’ta Ağcaşar Mahallesi kırsalında kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı.

Kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı

Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nurhak ilçesi Ağcaşar Mahallesi kırsalında kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Düzenlenen operasyonda 1 adet jeneratör, 3 adet kırıcı delici alet ucu, 2 adet demir çekiç, 1 adet demir çapa, 30 metre seyyar kablo, 12 basamaklı ip merdiven, 1 adet düz tornavida, 2 adet el feneri, 4 basamaklı tahta merdiven, 1 metre manivela demiri, 1 adet çakı, 1 adet spiral, 1 adet matkap ucu temizleyici ahşap, 1 adet odun sobası, 10 metre halat, 1 adet delici kırıcı alet çantası ele geçirildi.

Suçüstü yakalanan A.T. (34), K.D. (44), A.A.T. (21) ve O.D. (50) hakkında yasal işlem başlatıldı.

 

Cinsel ilişki tartışması kanlı bitti! 'Hayır' deyince...Bursa’da, İsmail I. (55) eğlenmek için çiftlik evine gittiği sevgilisi Zehra Y.'yi (43), cinsel ilişki teklifini kabul etmeyince çıkan tartışmanın ardından tabanca ile sağ ayağından vurdu. Yaralanan Zehra Y., yaşanan arbede sırasında alkolün de etkisinde olan sevgilisinin elinden aldığı tabanca ile İsmail I.'yı başından vurarak öldürdü. Hastanede tedaviye alınan Zehra Y.'nin polise verdiği ilk ifadesinde "Beni ilişkiye zorladı. 'Hayır' deyince silahıyla beni ayağımdan vurdu. Alkollü olmasından yararlandım silahını elinden alıp onu vurdum." dediği öğrenildi.
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