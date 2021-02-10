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10.02.2021 - 17:45 | | DHA

Kaçak kazıda suçüstü yakalandılar! Kadın heykeline el kondu

Gaziantep’te, SİT alanında kaçak kazı yapan 7 kişi suçüstü yakalandı. Yapılan aramada, şüphelilerin bulduğu kadın heykeline de el konuldu.

Kaçak kazıda suçüstü yakalandılar! Kadın heykeline el kondu

Belkıs Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, dün gece geç saatlerde devriye görevi sırasında Samandöken Mahallesi'nde bulunan SİT alanında şüpheli bazı kişiler fark etti.

Ekiplerin yaptığı kontrolde, 1600 yıllık olduğu tahmin edilen bir mezarda kaçak kazı yapıldığını belirledi. Mezarda bulunan 76 santim uzunluğunda 67 santim eninde bir kadın heykeli çıkardığı belirlenen 7 kişi suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan M.K., H.D., M.K., F.K., S.K., N.K. ve A.K. sorgulanmak üzere karakola götürüldü. Şüphelilerin bulduğu kadın heykeli ise Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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Şüphelilerin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından; '2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet' suçundan adliyeye sevk edileceği belirtildi.

 

 

 

 

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ülkesi arasına sokmakta kararlıyız'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Balıkesir, Osmaniye, Tokat ve Tunceli 7. Olağan İl Kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı. Erdoğan, 'Terör örgütleri ile başaramadıklarını, darbe ile deneyenleri nasıl hüsrana uğrattıysa, bundan sonra da hüsrana gark edeceğiz. Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ülkenin arasına sokmakta kararlıyız. Nasıl bugünlere geldiysek, yarın da 10 büyük ülke arasına gireceğiz' dedi.
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