MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
Geri DÃ¶n
HaberlerGündem Haberleri Kader Buse 516 gündür kayÄ±p!
ABONE OL
23.06.2020 - 11:25 | | DHA

Kader Buse 516 gündür kayÄ±p!

Anrtalya'nÄ±n Kemer ilÃ§esinde, geÃ§en yÄ±lÂ hortum felaketinde kaybolan Ã¼niversiteliÂ Kader Buse Acar'dan birÂ izeÂ 516 gÃ¼ndÃ¼r rastlanÄ±lmadÄ±.Â

Kader Buse 516 gündür kayÄ±p!

Antalya Kemer'de, 24 Ocak 2019'daÂ meydana gelenÂ hortum felaketinde, annesinin kullandÄ±ÄŸÄ± aracÄ±n AÄŸva Deresi'ne sÃ¼rÃ¼klenmesi sonucu kaybolan Ã¼niversite Ã¶ÄŸrencisi Kader Buse Acar'danÂ (20) birÂ iz bulunamadÄ±.

KaybolduÄŸu gÃ¼nden itibaren jandarma, Sahil GÃ¼venlik, emniyet ekiplerince aylarca yapÄ±lan aramalarda sadece 25 Ocak 2019'da Kader Buse Acar'a ait Ã§anta ve iÃ§indeki ÅŸarj cihazÄ±, kÃ¼pe, tarak ve ÅŸal gibi malzemeler, aracÄ±n sÃ¼rÃ¼klendiÄŸi derenin Ä±slahÄ±nda, yan duvarlarÄ± tutmasÄ± iÃ§in konulan kayalarÄ±n arasÄ±nda bulundu.

Kader Buse Acar'Ä± arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±, AÄŸva Deresi'nden denize doÄŸru sÃ¼rdÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

Derenin denize dÃ¶kÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ noktanÄ±n saÄŸ tarafÄ±nda yer alan Ã‡amyuva sahilindeki 4 yÄ±ldÄ±zlÄ± otelin plajÄ±nda, 27 Ocak'ta ise Kader Buse Acar'a ait ayakkabÄ±nÄ±n sol tekine ulaÅŸÄ±ldÄ±.

AcÄ±lÄ± baba Ahmet Acar ve anne Ayla Acar ise hala sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ±nda, kÄ±zlarÄ±na Ã¶zlemlerini veÂ evlatlarÄ±nÄ±nÂ bulunamamasÄ±nÄ±n verdiÄŸi Ã¼zÃ¼ntÃ¼yÃ¼ aktardÄ±klarÄ±Â yazÄ±larla yÃ¼rek daÄŸlÄ±yor.

Bursa'daki felaketin simgesi oldu! YuvasÄ±nÄ± terk etmediBursa'da 5 kiÅŸinin ölümüne 1 kiÅŸinin de kaybolmasÄ±na sebep olan selde yavrularÄ±nÄ± bÄ±rakmayÄ±p yuvasÄ±nÄ± terk etmeyen kumru kuÅŸu felaketin simgesi oldu.
daha fazla video iÃ§in

GÜNCEL HABERLER

Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

Hatay'da üretip yurt dÄ±ÅŸÄ±na 'faydalÄ± böcek' satÄ±yorlar

Hatay'da Ã¼retip yurt dÄ±ÅŸÄ±na 'faydalÄ± bÃ¶cek' satÄ±yorlar

ÇalÄ±ÅŸan herkesi ilgilendiriyor! Bunu yapan tazminatsÄ±z kovulur

Ã‡alÄ±ÅŸan herkesi ilgilendiriyor! Bunu yapan tazminatsÄ±z kovulur

Sokak ortasÄ±nda park kavgasÄ±

Sokak ortasÄ±nda park kavgasÄ±

Kulaâ€™da corona virüsten ilk ölüm gerçekleÅŸti! Maske takmayanlara ceza yaÄŸdÄ±

Kulaâ€™da corona virÃ¼sten ilk Ã¶lÃ¼m gerÃ§ekleÅŸti! Maske takmayanlara ceza yaÄŸdÄ±

SÄ±radaki Haber