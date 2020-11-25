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25.11.2020 - 11:51 |

KADES nedir? Kades uygulaması nasıl indirilir?

KADES uygulaması, kadınların ve çocukların maruz kaldığı kötü eylemleri engellemek amacıyla çıkarılmış bir uygulamadır. KADES uygulamasının kullanımı ile ilgili detaylar ise merak ediliyor. Peki KADES uygulaması nedir, nasıl indirilir? İşte tüm ayrıntılar...

KADES nedir? Kades uygulaması nasıl indirilir?

KADES nedir? sorusunun cevabı gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. Kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddetİ engellemek amacıyla kullanılan Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) Google Play Store ve Apple Store uygulamasından üzerinden edinileniyor. İşte KADES uygulaması ile ilgili detaylar...

KADES UYGULAMASI NEDİR?

KADES, kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri birazda olsun engellemek adına kullanıcılara sunulmuş resmi bir uygulamadır. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış ve acil durumlarda ilk aklınıza gelecek acil müdahale uygulamasıdır.

KADES uygulaması, son yıllarda giderek artan kadına şiddet olaylarının önüne geçebilmek ve kadınlara yardım edebilmek amacıyla geliştirilmiş. Eşinden veya bir başkasından şiddet gören ya da şiddete maruz kalma ihtimali olan kadınlar, akıllı telefonları üzerinden yapacakları ihbarlarda hızlı bir şekilde bu iş için kurulan Kadın Acil Destek İhbar Sistemi’ne ulaşabiliyorlar.

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KADES UYGULAMASI NASIL İNDİRİLİR?

Akıllı telefon kullanıcısı bir kadının, Google Play Store ve Apple Store uygulamasından indireceği “Kadın Destek Uygulamasını (KADES)”, T.C. Kimlik Numarasını girerek ve sonrasından EGM serverlarından gelen aktivasyon kodu ile aktif hale getirebileceği uygulama ile aile içi ve kadına yönelik şiddet mağduru kadınların acil durumlarda cihaz konum bilgisini açarak bir tuşla 155 Polis İmdat Acil Çağrı Merkezine ulaşarak, yardım çağrısının yapıldığı olay yerine en yakın ekip veya devriyenin sevk edilerek olaya müdahalesi sağlanacaktır.

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