Kadıköy'de gözaltına alınanlardan 10'u için tutuklama talebi

Kadıköy'de Boğaziçi Üniversitesi eylemlerinde gözaltına alınan 23 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi. 23 şüpheli, burada savcıya ifade verdi. Savcılık 23 şüpheliden 10'unu "Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk ederken, 13 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasını talep etti. Şüphelilerin sulh ceza hakimliğinde sorgularının yapılması bekleniyor.

Samsun'da eylem yapan 19 kişi gözaltına alındı

Boğaziçi Üniversitesindeki olayları bahane ederek Samsun'da izinsiz gösteri yapan 19 kişi gözaltına alındı.

Boğaziçi Üniversitesindeki olayları bahane ederek İstiklal Caddesi'nde izinsiz toplanan gruba, polis ekipleri dağılmaları yönünde duyuru yaptı.

Uyarılara uymayan grup, yürüyüş yapmak isteyince polis ekipleri müdahale etti.

Polise mukavemet gösteren gruba müdahale eden ekipler, 19 kişiyi gözaltına alındı.