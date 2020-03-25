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25.03.2020 - 09:27 |

Kadıköy’de otomobil alev alev yandı! Sürücü kendini dışarı attı

İstanbul Kadıköy’de seyir halinde olan otomobilin motor kısmından dumanlar yükselince sürücü kendisini dışarı attı. Otomobil yol ortasında alevlere teslim olurken, itfaiye yangına müdahale etti. Aracın alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kadıköy Caddebostan’da geçtiğimiz Pazartesi günü meydana gelen olayda, yolda seyir halinde olan otomobilin motor kısmından bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden sürücü aracını yol ortasında durdurup kendini dışarı attı. Otomobil ise kısa sürede alevlere teslim oldu. Olay yerine gelen itfaiye ekibi sokak ortasında alev alev yanan otomobile müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken araçta büyük maddi hasar meydana geldi.

Kadıköy’de otomobil alev alev yandı Sürücü kendini dışarı attı

Görüntülerde otomobil sokak ortasında alev alev yanıyor, itfaiye yangına müdahale ederek söndürüyor.

 

 

Kadıköy’de otomobil alev alev yandı! Sürücü kendini dışarı attıİstanbul Kadıköy’de seyir halinde olan otomobilin motor kısmından dumanlar yükselince sürücü kendisini dışarı attı. Otomobil yol ortasında alevlere teslim olurken, itfaiye yangına müdahale etti. Aracın alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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