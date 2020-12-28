Kadıköy'de vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı

Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından 2020 yılının son haftasında İstanbul'da yağışlı hava hakim oldu. Anadolu Yakası'nda sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı. Kadıköy Meydanı'nda kimi vatandaşlar şemsiyeleriyle dışarıda olurken, kimileri ise yağmura hazırlıksız yakalandı.