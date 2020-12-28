Kadıköy'de vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı

Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından 2020 yılının son haftasında İstanbul'da yağışlı hava hakim oldu. Anadolu Yakası'nda sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı. Kadıköy Meydanı'nda kimi vatandaşlar şemsiyeleriyle dışarıda olurken, kimileri ise yağmura hazırlıksız yakalandı.
2021 yılı asgari ücret rakamı belli olduGelen son dakika haberine göre milyonlarca vatandaşı doğrudan etkileyecek yeni asgari ücret belli oldu. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, 2021'de geçerli olacak asgari ücret rakamını brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş net olarak açıkladı. İşte son dakika haberinin detayları...