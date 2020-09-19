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19.09.2020 - 15:28 | | İHA

Kadın sürücü çarptığı genç kızın başından ayrılmadı

 Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaya geçidinden geçen genç kıza otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan genç kızı vatandaşlar şemsiyeyle güneşten korumaya çalıştı. Kaza yapan otomobili kullanan kadın sürücü, genç kızın başından bir an olsun ayrılmadı.

Kadın sürücü çarptığı genç kızın başından ayrılmadı

Kaza, Antalya Manavgat Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Doğu Garajı istikametinden İbrahim Sözen Caddesi istikametine seyir eden Emiş D.'nin kullandığı 07 LHC 06 plakalı otomobil, Yukarı Pazarcı Mahallesi 1064. Sokak kavşağına geldiğinde yaya geçidinden geçmekte olan Hayriye Uzun'a çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle asfalta savrulan genç kızın yardımına çevredeki vatandaşlar koşarken, bir vatandaş yerde yatan genç kızı 112 ekibi gelinceye kadar şemsiyesiyle güneşten korumaya çalıştı.

Kaza yapan otomobili kullanan kadın sürücü de genç kızın başından bir an olsun ayrılmadı. Hayriye Uzun, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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