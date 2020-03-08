Kadınlar Günü mesajları: 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları

İnsan hakları temelinde kadınların siyasi ve sosyal bilincinin geliştirilmesine, ekonomik, siyasi ve sosyal başarılarının kutlanması amacıyla her yıl 8 Mart'ta Dünya Kadınlar Günü kutlanıyor. Her yıl binlerce mesaj paylaşılıyor. İşte en güzel 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları...

DÜNYA KADINLAR GÜNÜ MESAJLARI

Cumhuriyetimizin odak noktasında yer alan kadınlarımız, modern ve çağdaş günlere gelmemizde önemli görevler başarmışlardır.

Saygıdeğer Türk ve Dünya kadınlarına sağlık ve mutluluk dolu bir gelecek diliyorum.

Bütün kadınların eşitlik, özgürlük ve mutluluk dolu bir yaşam sürmelerini diliyorum.

Sen hayatımın kutup yıldızı oldun, nereye gidersem gideyim ışığının altında sevginle uyudum. Doğru yolu buldum, seni seviyorum! Kadınlar gününü en içten dileklerimle kutlarım.

Kadınlar İnsanlığın devamı için olmazsa olmazdır. En büyük dertlerin dertlisi, en büyük mutlulukların ardındaki kahramandır. Dünya Kadınlar Günü"nüz kutlu olsun.

Bütün dünya kadınlarına sağlık, mutluluk ve esenlik dolu günler diliyor, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum.

Kadınlar insanlığın devamı için olmazsa olmazdır. En büyük dertlerin dertlisi, en büyük mutlulukların ardındaki kahramandır. Dünya Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, saygıdeğer Türk ve Dünya kadınlarına sağlık ve mutluluk dolu bir gelecek diliyorum.

Kısa bir mesaj olmalı bu. Sana binlerce öpücük ve sevgi yolluyorum buradan.. Bil ki unutulmadın.. Kadınlar Günü'n Kutlu Olsun!

Güneş yüzlü annem, ellerinden öperim. Kadınlar Günü'n Kutlu Olsun!

Eğer yanınızda olsaydım size sımsıkı sarılır, yaşam boyu gözlerinizdeki ışıltının devam etmesini, huzurlu bir hayat sürmenizi dilerdim. Kadınlar Günü'n Kutlu Olsun!

Mesafeler uzak olsa da, yüreğim hep senin canım.. Kadınlar Günü'n Kutlu Olsun!

Dünyada birçok insan vardır. Kimi mutlu, kimi mutsuz.. Kimi gülüyor, kimi ağlıyor.. Ama tüm güzelliklere ve mutluluklara layık biri var; O”da şu anda bu mesajı okuyor. Kadınlar Günün Kutlu Olsun!

Arkadaşlar yıldızlar gibidir, onları her zaman göremezsin ama senin için her zaman var olduklarını ve seni düşündüklerini bilirsin. Kadınlar Günü'n Kutlu Olsun!

Yüreğindeki sınırsız sevgi ve sabır için çok teşekkürler. Kadınlar Günü'n Kutlu Olsun!

Aslında senin küçük bir kopyanım. Umarım senin kadar sevgi dolu olurum. Kadınlar Günü'n Kutlu Olsun!

Acıyla yoğrulan, sabırla bilenen kadınlarımızın dünya kadınlar günü kutlu olsun.

Hakkı ödenemeyecek olan kadınların 8 Mart kadınlar günü kutlu olsun.

Bütün kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyor, eşitlik, özgürlük ve mutluluk dolu bir yaşam sürmelerini diliyorum.

Can dostum biricik arkadaşım 8 Mart Dünya Kadınlar Günün kutlu olsun

Analarımız, bacılarımız, hayatımızın yarısı hatta çok daha fazla değerlerimizi ifade eden kadınlarımızın Kadınlar Günü'nü kutluyorum.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü, saygıdeğer Türk ve Dünya kadınlarına sağlık ve mutluluk getirsin. Kadınlar Gününüz Kutlu Olsun.

Tüm dünya, ülkemiz ve üyelerimiz arasında görev yapan kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Baş tacı kadınlarımızın kadınlar gününü kutluyorum.

8 Mart Dünya Kadınlar Gününde, saygıdeğer Türk ve Dünya kadınlarına sağlık ve mutluluk dolu bir gelecek diliyorum.

Acıyla yoğrulan, sabırla bilenen kadınlarımızın dünya kadınlar günü kutlu olsun.

Hakkı ödenemeyecek olan kadınların 8 Mart kadınlar günü kutlu olsun.

Bütün dünya kadınlarına sağlık, mutluluk ve esenlik dolu günler diliyor, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum.

Emek veren, acı çeken, özlem duyan, hakkını savunan tüm kadınlar 8 Mart Kadınlar Günü Kutlu Olsun.

Cumhuriyetimizin odak noktasında yer alan kadınlarımız, modern ve çağdaş günlere gelmemizde önemli görevler başarmışlardır. Kadınlar gününüz kutlu olsun.

8 Mart Dünya Kadınlar Gününde, saygıdeğer Türk ve Dünya kadınlarına sağlık ve mutluluk dolu bir gelecek diliyorum. 8 Mart Dünya Kadınlar Gününüz Kutlu Olsun!