Kadınlar Türkiye’yi ‘aydınlattı’

Birleşmiş Milletler (BM) Kadın Birimi tarafından düzenlenen “Ateş Böcekleri ile Karanlığı Aydınlat” kampanyasında binlerce kadın Türkiye’de kendilerini güvende hissetmedikleri yerleri interaktif harita üzerinde ateş böcekleriyle işaretledi. Kampanya sonuçlarına göre; harita üzerinde 14 bin 546 ateş böceği bırakılırken, kadınlar kendilerini ıssız ve karanlık yerlerde güvensiz hissederken, taciz ve şiddete karşı önlem alınması çağrısında bulundu.



BM Kadın Birimi, kamusal alanda kadın ve kız çocuklarına yönelik şiddete dikkat çekmek üzere “Karanlığı Aydınlat” ulusal kampanyası çerçevesinde, vatandaşların kamusal alanda güvenlik algısını haritalandırmak üzere interaktif Türkiye haritasının yer aldığı bir kampanya sitesi oluşturdu. Kampanyada, birbirlerine tehlike anlarında yanıp sönen ışıkları ile bir yandan karanlığı aydınlatırken bir yandan da birbirlerini uyaran ateş böcekleri simge olarak seçildi. Vatandaşları, kendilerini güvende hissetmedikleri noktaları harita üzerinde işaretleme ve bu noktalara ateş böceği koyarak karanlığı aydınlatmaya davet etti.









Manisa ve Ankara



Kampanyanın değerlendirme raporuna göre; Türkiye genelinde 14 bin 546 ateş böceği bırakıldı. Türkiye çapında en fazla ateş böceği bırakılan il 2 bin 732 ile İstanbul oldu. Onu, bin 19 ile Manisa, 950 ateş böceği ile Ankara, 773 ateş böceği ile İzmir izledi. Bu illeri Sakarya, Bursa, Antalya, Kocaeli ve Malatya takip etti. Bu illerde kadınlar yetersiz aydınlatmadan, sözlü ve fiziksel tacizden ve güvensiz sokak ve alanlardan şikayetçi. En az ateş böceği bırakılan il ise Artvin oldu.



İstanbul’da en çok ateş böceği bırakılan ilçe 291 ateş böceği ile Kartal oldu. Onu Esenyurt ve Beykoz izliyor. Ankara’da ise en çok ateş böceği bırakılan ilçeler Çankaya ve Keçiören ve Yenimahalle, İzmir’de Buca, Konak, Bornova, Bursa’da ise Nilüfer ve Yıldırım ilçeleri oldu.

Sokaklar ve caddeler bazında bakıldığında ise; İstanbul Tarlabaşı Bulvarı ve Bahçelievler Mahmutbey Caddesi en çok ateş böceği bırakılan yerler.



Marmara ilk sırada



Bölgeler bazında bakıldığında ise Marmara 4 bin 723 ateş böceği ile en çok ateş böceği bırakılan bölge oldu. Bunu 2 bin 224 ateş böceği ile Ege, bin 694 ateş böceği ile İç Anadolu, bin 311 ateş böceği ile Akdeniz takip etti. Karadeniz’e 676, Güneydoğu Anadolu’ya 606, Doğu Anadolu’ya ise 478 ateş böceği bırakıldı.