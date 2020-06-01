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01.06.2020 - 16:56 | | DHA

Kafede corona virüse karşı perdeli önlem!

Ankara'da corona virüs tedbirleri kapsamında kapalı olan kafe ve restoranlar, yeniden açıldı. Corona virüse karşı tüm önlemlerin alındığı işletmelerden bazılarında masalar arasına bulaş riskine karşı perde çekildi.

Kafede corona virüse karşı perdeli önlem!

Başkent'te bir süredir kapalı olan kafe, restoran ve lokantalar, normalleşme süreci kapsamında yeniden hizmet vermeye başladı. Söz konusu işletmeler, belirlenen kurallar çerçevesinde ilk müşterilerini kabul etti. Girişte ateşleri ölçülen vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına uygun konulan masalara oturdu. Bazı kafelerde bulaş riskine karşı masalar arasında perde çekildi. Özellikle grup halinde oturulan masalar ile diğer masalar arasına çekilen perdeler risk azaltılmaya çalışıldı. Ayrıca bazı işletmelerde tek kullanımlı servis ürünleri tercih edildi.

'KULLAN AT ÜRÜNE GEÇTİK'

İşletme sahibi Sinem Aydın, müşteriler ve kendileri için birçok önlem aldıklarını söyleyerek "Hijyenik bir paspasla müşterilerimizi kabul ediyoruz. Misafirlerimiz oturdukları masalarda maske takmak zorunda değiller; ama lavabo ihtiyaçları için masadan kalkmaları halinde maskeli olmak zorundalar. Onun için biz yedek maske bulunduruyoruz. Birçok antiseptik terminalleri oluşturduk. Burada müşterilerimiz dezenfekte işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Serviste çok değişiklikler yaptık. Çok fazla 'kullan at' ürüne geçtik. Ambalajlı plastik bardaklarla servis yapıyoruz. Dezenfektan terminallerinin altına da atık kutuları koyduk" dedi.

PERDELİ ÖZEL BÖLÜM

Aydın, grup halinde gelen müşterilere ise özel alanlar oluşturduklarını belirterek, "Gruplar için bulaş riskini azaltmak için perde çektik. Grup halinde geldiklerinde perdeli, etrafı da görebilecekleri özel bölümlerde misafir ediyoruz. Bu sayede kalabalık grubun yan masayla irtibatını sıfıra indirmiş oluyoruz" diye konuştu.

 

 

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