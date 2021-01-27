Kafeler, restoranlar destek ödemesi ne zaman, ne kadar yapılacak 2021? Ticari işletmelere destek ödemesini kimler alacak?

Kafeler ve restoranlar destek ödemesi ne zaman? sorusunun cevabı gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. Ticari işletmelere destek ödemesi ile ilgili ayrıntılar merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, restoran ve kafelerle ilgili destek ödemesi olacağını belirtti. Peki kafeler ve restoranlara ne kadar destek ödemesi yapılacak?

KAFELER, RESTORANLAR VE TİCARİ İŞLETMELERE DESTEK ÖDEMESİ NE KADAR, KİMLER ALACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, destek ödemesi ile ilgili şu açıklamaları yaptı;

Lokanta, restoran, kafe gibi sektörlerde alınan tedbir nedeniyle cirosu 2019'da 3 milyonun altında olan kısıtlanan ticari işletmelere destek ödemesi yapacağız. Gelir kaybı yaşayanlara ödeme yapılacak.

Cirosu 2020'de yüzde 50 ve daha fazla azalan işletmelere 2 bin liradan az, 40 bin liradan fazla olmamak üzere ciro kaybının yüzde 3'ü kadar ödeme yapacağız