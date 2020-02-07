Kafeterya boykotu açıklaması: Fiyatlar herkes için zorlayıcı
İstanbul Barosu’nun, adliyelerdeki kafeteryalarda hakim-savcı ve avukatlar arasında uygulanan fiyat farkına karşı avukatları boykota çağırmasının ardından çeşitli sivil toplum kuruluşlarına üye bir grup avukat, İstanbul Adliyesi’nin kafeteryası önünde basın açıklaması yaptı. Avukatlar toplanmadan önce adliye içerisindeki kafeteryalarda güvenlik önlemleri alındı.
Kafeteryaların içerisine ve dışına çok sayıda polis yerleştirildi.
Avukat Yıldız İmrek yaptığı açıklamada, İstanbul adliyelerinde avukat, hakim-savcı ve adliye personeline uygulanan fiyat eşitsizliğini protesto amacıyla İstanbul Barosu’nun aldığı boykot kararını desteklediklerini söyleyerek, “Adliye otoparklarında, yemekhanelerinde, kafeteryalarında ayrı mekânlar oluşturuluyor ve ayrımcı, fahiş fiyatlar uygulanıyor. Büyük bir çoğunluğu yoksulluk sınırında yaşayan meslektaşlarımız, stajyer avukatlar ve adalet aramaya gelen herkes için bu fiyatlar hayli zorlayıcıdır. Boykot devam ederken, Başsavcılık soruna çözüm temelli yaklaşmak yerine, kapı girişinde avukatların termosla girmesini dahi engelleyerek baskıyı artırma yolunu tercih etmiştir” diye konuştu.