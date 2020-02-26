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26.02.2020 - 13:03 | | DHA

Kağıthane'de ilginç olay! Lastiği patlayınca başka arabadan çaldı

İstanbul Kağıthane'de otomobilinin lastiği patlayan sürücü, kendi lastiğini tamir ettirmek yerine çareyi bir başka otomobilin lastiğini çalmakta buldu. Yaşanan ilginç hırsızlık anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Kağıthane, Gültepe'de geçtiğimiz Pazar günü saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde park halinde olan bir otomobilin yanına gelen iki kişi, arka sol lastiği sökerek kayıplara karıştı. Aile ziyaretine gitmek için evden çıkarak aracına yönelen Hüsrev Yağlıdere sol arka lastiğinin yerinde olmadığını görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı. Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen Yağlıdere, iki kişinin sabah erken saatlerde gelip lastiği söktükten sonra kayıplara karıştığını gördü.

OTOMOBİLİMDEN ÇALDIKLARI LASTİĞİ KENDİ ARAÇLARINA TAKMIŞLAR

Otomobilinden çaldıkları lastiği şüphelilerin kendi aracına taktığını belirten Hüsrev Yağlıdere," Pazar sabahı saat 08.00 gibiydi. Ellerinde buji anahtarı ve krikoyla olan iki kişi sokak üzerinde park halindeki arabalara bakıyorlar. Yukarıda başka bir otomobil vardı, onu es geçiyorlar. Sonra buraya dönüp iki dakika içerisinde sol arka lastiği söküyorlar. Gelen kişiler sanki kendi araçlarıymış gibi rahatlar. Bu esnada araba kayıyor ve öndeki araca vurarak duruyor. Ancak buna aldırış etmeden söktükleri lastiği götürüp kendi arabasına takıyor. Benim aracımı adeta yedek parça olarak görmüşler" ifadelerini kullandı.

HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan ilginç hırsızlık anı güvenlik kameraları tarafından da kaydedildi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde iki şüphelinin ilk olarak keşif için sokağa geldiği ve kimsenin olmadığından emin oldukları anda harekete geçtikleri görülüyor. Şüphelilerin yanlarında getirdikleri buji anahtarı ve krikoyla otomobilin lastiğini kısa bir sürede sökerek kayıplara karıştığı anlar kameralara yansıyor. Ayrıca bu sırada lastiği sökülen otomobilin kayarak öndeki otomobile de çarpıyor. Tüm bunlar yaşanırken şüphelilerin sergilediği tavırlarda görenleri şaşkına çevirdi.

 

 

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