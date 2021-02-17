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17.02.2021 - 02:29 | | DHA

Kağıthane'de istinat duvarı çöktü! Ekipler oraya sevk edildi

Kağıthane'de Hamidiye Mahallesi Rumeli Caddesi'nde istinat duvarı park halindeki 4 otomobilin üzerine çöktü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Kağıthane'de istinat duvarı çöktü! Ekipler oraya sevk edildi

Ayrıntılar geliyor...

Kağıthanede istinat duvarı çöktü Ekipler oraya sevk edildi


173 kamera görüntüsü izlenerek yakalandıBursa'da, oto galerinden çaldığı 500 bin lira değerindeki lüks otomobili, 2 gün gezdikten sonra geri getiren F.T (21), 173 güvenlik kamerası görüntülerini izleyen polisin teknik ve fiziki çalışması ile yakalandı. Şüpheli F.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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