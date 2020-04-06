MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Kağıthane'de özel halk otobüsü kaldırıma çıktı
ABONE OL
06.04.2020 - 09:58 | | DHA

Kağıthane'de özel halk otobüsü kaldırıma çıktı

Kağıthane'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği özel halk otobüsü kaldırıma çıkarak duvara çarptı. Otobüsün kaza yaptığı esnada kaldırımda kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi.

Kaza, Kağıthane İmrahor Caddesi üzerinde saat 08.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Osman Türkmen'in kullandığı Hamidiye Mahallesi - Eminönü seferini yapan özel halk otobüsü kontrolden çıkıp önce kaldırıma çıktı ardından duvara çarptıktan sonra durabildi. Halk otobüsünün kaza yaptığını gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Şans eseri kazada yaralanan olmazken yolcuların panik yaşadığı öğrenildi. Otobüs içindeki yolcular başka bir otobüse aktarıldı.

BİR ANDA TANSİYONUM DÜŞTÜ, KAZA YAPTIĞIMIN FARKINA VARAMADIM

Tansiyonu düştüğünü için direksiyon hakimiyetini kaybettiğini belirten şoför Osman Türkmen,"Bir anda tansiyonum düştü. Kaza yaptığımın bile farkına varamadım. Otobüsün içinde yolcularım vardı, Allah'a şükür onlara bir şey olmadı. Sağlık ekipleri geldi, tansiyonuma baktı. Şuan için iyiyim" ifadelerini kullandı.

Kağıthane'de özel halk otobüsü kaldırıma çıktıKağıthane'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği özel halk otobüsü kaldırıma çıkarak duvara çarptı. Otobüsün kaza yaptığı esnada kaldırımda kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yok böyle kaza! Alkollü sürücü lüks site havuzuna uçtu

Yok böyle kaza! Alkollü sürücü lüks site havuzuna uçtu

Memur ve işçi milyonları ilgilendiriyor! 5 yıl süresi var...

Memur ve işçi milyonları ilgilendiriyor! 5 yıl süresi var...

Hayvanat bahçesindeki kaplanın testi pozitif çıktı

Hayvanat bahçesindeki kaplanın testi pozitif çıktı

PTT önünde sosyal mesafesiz kalabalığa polis engel oldu

PTT önünde sosyal mesafesiz kalabalığa polis engel oldu

Sıradaki Haber