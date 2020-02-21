MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Kahramana veda!
ABONE OL
21.02.2020 - 15:07 | | AA

Kahramana veda!

İdlib'de şehit düşen tankçı sözleşmeli er 23 yaşındaki Mustafa Ertürk, memleketi Gaziantep'te son yolculuğa uğurlandı.

Kahramana veda!
İdlib şehidi sözleşmeli er memleketi Gaziantep'te toprağa verildi
İdlib şehidi sözleşmeli er memleketi Gaziantep'te toprağa verildi
İdlib şehidi sözleşmeli er memleketi Gaziantep'te toprağa verildi
Haberin Tüm Fotoğrafları

İdlib şehidi sözleşmeli er memleketi Gaziantep'te toprağa verildi

Hatay'dan hava yoluyla kente getirilen Ertürk'ün Türk bayrağına sarılı tabutu, törenin düzenleneceği Bahaeddin Nakıboğlu Camisi'ne götürüldü.

Burada düzenlenen törene şehidin annesi Hatice, babası Osman ve kardeşleri Yasin Ertürk ile yakınları, Adalet Bakan Yardımcısı Cengiz Öner, Gaziantep Valisi Davut Gül, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, AK Parti, CHP, MHP milletvekilleri ve şehidin silah arkadaşları katıldı.

Babasının tabutuna sarılarak, "Oğlum Mustafam bırakma beni" diye gözyaşı döktüğü şehidin cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından asri mezarlıktaki şehitliğe defnedildi.

Dün İdlib'de bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına yapılan hava saldırısında, tankçı teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları ile tankçı sözleşmeli er Mustafa Ertürk şehit düşmüştü.

Trend challenge ölüme varan sonuçlar doğurabiliyorAnadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) Müdürü Prof. Dr. Levent Eraslan, sosyal medya üzerinden hızla yayılan “Skull Breaker Challenge” (Kafatası Kırıcı Meydan Okuma) oyunu ve doğurabileceği zararlar konusunda açıklamalarda buldu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

21 Şubat Doya Doya Moda'da kim elendi? Ödülü kim kazandı?

21 Şubat Doya Doya Moda'da kim elendi? Ödülü kim kazandı?

İndirim üstüne indirim! Duyan oraya koştu...

İndirim üstüne indirim! Duyan oraya koştu...

Engelsiz 112 Çağrı Merkezi

Engelsiz 112 Çağrı Merkezi

Damga vuran görüntü! Maskeli atlılar...

Damga vuran görüntü! Maskeli atlılar...

Sıradaki Haber