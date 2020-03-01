Kahramanlara veda...

İdlib'deki hava saldırısında şehit düşen Uzman Onbaşı Halil Çankaya'nın cenazesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden alınarak Ahmet Hamdi Akseki Camii'ne getirildi. Buradaki törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, askeri erkan, şehidin ailesi ile çok sayıda vatandaş katıldı.

CENAZE NAMAZINI ALİ ERBAŞ KILDIRDI

Tören öncesi, şehidin babası Mehmet Çankaya taziyeleri kabul etti. 4 çocuğundan tek erkek olanı kaybetmenin acısını yaşayan Kezban Erdemir ise, cenaze boyunca üzüntü yaşadı. Şehidin cenazesi, öğle namazı sonrası Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından top arabasına konularak camiden dışarıya çıkarıldı. Bu sırada anne Kezban Erdemir, metanetini koruyarak oğlunun tabutunun arkasından yürüdü. Şehidin cenazesi, Cebeci Şehitliği’nde toprağa verildi.





İDLİB ŞEHİDİ EYÜP GÜLAŞTI SAMSUN'DA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

İdlib'de, rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Eyüp Gülaştı, memleketi Samsun'un Çarşamba ilçesinde toprağa verildi.

Askeri uçakla dün akşam Samsun Çarşamba Havalimanı'na getirilen ve Çarşamba Devlet Hastanesi morguna konulan şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, buradan alınarak Orta Mahalle Rıdvan Paşa Camisi'ne götürüldü.

Şehidin babası İsa, annesi Nuray Gülaştı ve kardeşleri, şehidin naaşının başında gözyaşı döktü.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, taziyelerini ilettikleri aileyi teskin etmeye çalıştı.

Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası askerlerin omuzunda top arabasına konulan şehidin naaşı, yaklaşık bir kilometre top aracında taşındıktan sonra cenaze aracıyla şehitliğe götürüldü.

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Eyüp Gülaştı, burada son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze törenine, şehidin yakınları ile Vali Osman Kaymak, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı İskurt, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan, AK Parti Samsun milletvekilleri Ahmet Demircan, Orhan Kırcalı, CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, Samsun Bağımsız Milletvekili Erhan Usta, Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, ilçe protokolü ile çok sayıda vatandaş katıldı.

ŞEHİT HASAN HÜSEYİN ÖZDEMİR YOZGAT'TA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hasan Hüseyin Özdemir'in cenazesi, memleketi Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde toprağa verildi.

Akdağmadeni Devlet Hastanesi morgundan alınan 24 yaşındaki şehit Özdemir'in naaşı, Arpalık Köyü Camisi'nin önüne getirildi.

Burada şehidin kardeşleri tabuta sarılarak gözyaşı döktü, anne Emine Özdemir oğlu için ağıtlar yaktı.

Köy camisinde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı, köy mezarlığında defnedildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, aileye başsağlığı diledi.

Törene, şehidin ailesi ve Bakan Kurum'un yanı sıra Yozgat Valisi Kadir Çakır, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İDLİB ŞEHİDİ MUHAMMED YILMAZ KÜTAHYA'DA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Muhammed Yılmaz'ın cenazesi, memleketi Kütahya'da toprağa verildi.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan 27 yaşındaki şehidin naaşı, Yunus Emre Mahallesi'ndeki babaevinin önünde helallik alınmasının ardından Ulu Cami önündeki meydana getirildi.

Şehidin annesi Hatice, babası Hüseyin, kardeşleri Emre ve İbrahim Yılmaz, tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Törene katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, şehidin ailesine başsağlığı diledi.

Şehit Muhammed Yılmaz'ın naaşı, İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar tarafından öğle vakti kıldırılan cenaze namazını müteakip Kütahya Hava Şehitliği'ne götürülerek defnedildi.

Törene, Kütahya Valisi Ömer Toraman, AK Parti Kütahya milletvekilleri İshak Gazel, Ahmet Tan ve Ceyda Çetin Erenler, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Hava Er Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Necati Gündüz, Afyonkarahisar İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, Kütahya Belediye Başkan Vekili Salih Özden, Kütahya Cumhuriyet Başsavcısı Evren Akbey, Adli Yargı ve Adalet Komisyonu Başkanı Celal Yücel, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Çekiç, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.



