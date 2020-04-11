KahramanmaraÅŸ'Ä±n cadde ve sokaklarÄ± boÅŸ kaldÄ±

KahramanmaraÅŸ, 2000 yÄ±lÄ±nda yapÄ±lan genel nÃ¼fus sayÄ±mÄ±nda uygulanan sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±ndan sonra tarihinin en sessiz gÃ¼nlerinden birine uyandÄ±. Åžehrin en iÅŸlek cadde ve yollarÄ± bomboÅŸ kaldÄ±.Â

Trabzon BulvarÄ±'nda, belediyenin temizlik gÃ¶revlileri ve polis dÄ±ÅŸÄ±nda kimse olmadÄ±ÄŸÄ± gÃ¶zlenirken, tÃ¼m iÅŸ yerlerinin kapalÄ± olduÄŸu bulvarda sessizlik hakim oldu.

Ã–te yandan polis de sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±nÄ± ihlal edenlere yÃ¶nelik denetimler yaptÄ±.

Denetimlerde yaya ve araÃ§la gidenleri durduran polis, Ã§alÄ±ÅŸma belgelerini kontrol ettikten sonra ev ve iÅŸ yerlerine gitmeleri konusunda uyardÄ±.