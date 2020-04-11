11.04.2020 - 09:36 | | DHA
KahramanmaraÅŸ'Ä±n cadde ve sokaklarÄ± boÅŸ kaldÄ±
KahramanmaraÅŸ'ta, Ä°Ã§iÅŸleriÂ BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± getirilirken, cadde ve sokaklarÂ bomboÅŸ kaldÄ±.Â
KahramanmaraÅŸ, 2000 yÄ±lÄ±nda yapÄ±lan genel nÃ¼fus sayÄ±mÄ±nda uygulanan sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±ndan sonra tarihinin en sessiz gÃ¼nlerinden birine uyandÄ±. Åžehrin en iÅŸlek cadde ve yollarÄ± bomboÅŸ kaldÄ±.Â
Trabzon BulvarÄ±'nda, belediyenin temizlik gÃ¶revlileri ve polis dÄ±ÅŸÄ±nda kimse olmadÄ±ÄŸÄ± gÃ¶zlenirken, tÃ¼m iÅŸ yerlerinin kapalÄ± olduÄŸu bulvarda sessizlik hakim oldu.
Ã–te yandan polis de sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±nÄ± ihlal edenlere yÃ¶nelik denetimler yaptÄ±.
Denetimlerde yaya ve araÃ§la gidenleri durduran polis, Ã§alÄ±ÅŸma belgelerini kontrol ettikten sonra ev ve iÅŸ yerlerine gitmeleri konusunda uyardÄ±.
SokaÄŸa çÄ±kma yasaÄŸÄ± sonrasÄ± Ä°stanbul'da ilk sabah!Gelen son dakika haberine göre, corona virüs salgÄ±nÄ± sebebiyle Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± 12 Nisan saat 24.00'e kadar 30 büyükÅŸehir ile Zonguldak'ta, il sÄ±nÄ±rlarÄ± içerisinde sokaÄŸa çÄ±kma yasaÄŸÄ± resmen baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu. BakanlÄ±k, yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± genelgeyle yasaÄŸÄ±n detaylarÄ±nÄ± ve açÄ±k olacak iÅŸyeri, iÅŸletme, kurumlarÄ± da kamuoyu ile paylaÅŸtÄ±. FÄ±rÄ±nlar, eczaneler, su daÄŸÄ±tÄ±m yerleri, veterinerler, saÄŸlÄ±k merkezleri açÄ±k olacak. YasaÄŸÄ±n ilk gününde sabah saatlerinde Ä°stanbulâ€™daki ana arterler boÅŸ kaldÄ±.