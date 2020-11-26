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26.11.2020 - 09:28 | | DHA

Kahramanmaraş'ta 2 milyon liralık makaron ve tütün ele geçirildi

Kahramanmaraş'ta polisin düzenlediği operasyonda piyasa değeri 2 milyon lira olan 1,5 milyon adet kaçak sigara yapımında kullanılan makaron ve 700 kilo tütün ile sigara yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta 2 milyon liralık makaron ve tütün ele geçirildi

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 şüphelinin ev ve iş yerlerinde yüklü miktarda makaron ve tütün olduğunu tespit etti. Bunun üzerine Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, şüphelilerin Hayrullah Mahallesi'ndeki adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde arama yapan ekipler; piyasa değeri 2 milyon lira olan, 1,5 milyon makaron, 2 milyon filtre pamuğu, 1.5 milyon sigara kâğıdı, 700 kilo tütün ile 5 bin paket içi tütünle doldurulmuş makaron ele geçirdi.  Gözaltına alınan Mustafa Ç. (48), Cuma Ö. (49) ve Veysel K. (52), sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Patenli genç kamyonun arkasına tutunarak ilerledi, tehlikeye aldırış etmeden dans ettiErzurum’da bir kamyonun arkasına takılan patenli 2 gencin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı. Kamyon arkasında tehlikeye aldırış etmeden ilerleyen gencin dans etmesi ise dikkat çekti.
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