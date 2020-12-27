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27.12.2020 - 17:23 | | AA

Kahramanmaraş'ta aç kalan tilki, mahallede yiyecek aradı

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde aç kalan bir tilki, mahallede yiyecek ararken görüntülendi.

Kahramanmaraş'ta aç kalan tilki, mahallede yiyecek aradı

Mevsim şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan tilki, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarının bulunduğu alana geldi.

Bir mahalle sakinin verdiği yemek artıkları ile beslenen tilki, ardından ormanlık alana ilerleyerek gözden kayboldu.

Tilkinin yerleşim yerindeki yiyecek aradığı anlar ise AA muhabiri tarafından fotoğraflandı.

 

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