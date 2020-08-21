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21.08.2020 - 10:15 | | İHA

Kahramanmaraş'ta insan boyunda yayın balığı yakalandı!

Kahramanmaraş’ta bir balıkçı esnafında satışa sunulan yayın balığı görenlerin ilgi odağı oldu.

Kahramanmaraş'ta insan boyunda yayın balığı yakalandı!

Kahramanmaraş'ta Menzelet Baraj Gölü'nde 1 metre 70 santim boyunda, 50 kilogramlık ağırlığında yayın balığı yakalandı.

Onikişubat ilçesindeki balık pazarında sergilenen balık, vatandaşların ilgi odağı oldu. Kilosunu 50 liradan satışa sunan balıkçı esnafı Mahmut Sarı, “Baraj göletinde yakalanan balığın boyu 1.70 santimetre civarında ve bir adam boyu var. Et ya da yayın balığı diye de ifade edilir, şiş ve kuşbaşı şeklinde yapılır ve lezzetli bir üründür. Kılçık ve kemik sorunu olmaz kuyruk tarafları yağlı olur.

Bu haliyle kilogramı 25 liraya satılır soyulup temizlendikten sonra ise 50 liraya satılır. Balığın toplam fiyatı ise yaklaşık bin liradır” dedi.

Açığa aldıran gözaltı görüntüleri...Kadıköy’de maskesini çenesine takan 20 yaşındaki Rana Batı ile denetim yapan iki polis arasında yaşanan arbede görüntüleri büyük yankı uyandırırken polisler açığa alındı. Rana Batı o anları anlattı.
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