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27.12.2020 - 02:22 | | AA

Kahramanmaraş'ta kömür havzasında göçük meydana geldi

Kahramanmaraş'ta kömür havzasında meydana gelen göçükte can ve mal kaybı yaşanmadığı bildirildi.

Kahramanmaraş'ta kömür havzasında göçük meydana geldi

Elbistan Kaymakamlığından olayla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"TKİ kömür havzasında göçük olduğu haberleriyle ilgili kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı duyulmuştur. Yapılan tespit ve firma yetkililerinden alınan bilgi çerçevesinde, 26 Aralık 2020 23.50 sularında Afşin Çoğulhan-Elbistan Kışla mahalleleri arasında kalan döküm sahasında kısmi bir göçük cereyan etmiş olduğu, herhangi bir can ve mal kaybının söz konusu olmadığı anlaşılmıştır."

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