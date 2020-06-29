MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Kahramanmaraş'ta uğur böceklerinden görsel şölen
ABONE OL
29.06.2020 - 12:24 | | İHA

Kahramanmaraş'ta uğur böceklerinden görsel şölen

Kahramanmaraş'ın 2 bin 400 metre yüksekliğindeki Uludaz tepesine göç eden uğur böcekleri görenleri hayran bırakıyor.

Kahramanmaraş’a 60 kilometre mesafede yer alan Uludaz tepesinde bulunan uğur böceği türü, halk arasında "gelin böceği", “yedi benekli” veya "uç uç böceği" olarak da anılıyor. Zirveyi adeta kırmızıya boyayan uğur böceklerini görmek için ülkenin çeşitli yerlerinden bölgeye doğa tutkunları geliyor. Özellikle fotoğraf tutkunları her yıl Haziran ayındaki bu görsel şöleni fotoğraflıyor.

Turizm potansiyeline katkı sunmaları için 2014 yılında Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü görevlilerince korumaya alınan uğur böcekleri için pandemi nedeniyle toplu ziyaretlere ya da şenlik gibi etkinliklere izin verilmiyor.

Bölgenin çok sarp olmasından dolayı bölgeye gelenler Uludaz Tepesinin turizme kazandırılması için buradaki yolun ve çevre düzenlemesinin yapılmasını istediler.

Koloniler halinde bulunan yedi benekli uğur böceklerine ev sahipliği yapan bölgede sis ve bulut ise eksik olmuyor.

Kayseri'de 2 binaya koronavirüs karantinasıKayseri'de yaşayan iki kişide korona virüs tespit edilmesi üzerine yaşadıkları binalar karantina altına alındı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

KPSS başvuruları ne zaman başlıyor? 2020 KPSS ortaöğretim - linsans - önlisans - ÖABT - DHBT sınav tarihleri

KPSS başvuruları ne zaman başlıyor? 2020 KPSS ortaöğretim - linsans - önlisans - ÖABT - DHBT sınav tarihleri

Milyonlar bekliyordu! Ödemeler başladı...

Milyonlar bekliyordu! Ödemeler başladı...

Kredi çekecekler dikkat! İşte notunuzu yükseltmenin yolu

Kredi çekecekler dikkat! İşte notunuzu yükseltmenin yolu

Son dakika... Bursa'da korkunç olay! Çocukluk arkadaşını uyurken öldürdü

Son dakika... Bursa'da korkunç olay! Çocukluk arkadaşını uyurken öldürdü

Sıradaki Haber