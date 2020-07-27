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27.07.2020 - 15:24 |

Kahreden olay! Kahvaltıya gelmeyen arkadaşını evde ölü buldu

Antalya’da Mustafa Nasradınlı (63), tek başına yaşadığı evinde arkadaşı Rıdvan Telim (60) tarafından ölü bulundu. Nasradınlı'nın ölümü, 12 senedir kahvaltı için her gün gittiği işletmeye gelmeyince ortaya çıktı.

Kahreden olay! Kahvaltıya gelmeyen arkadaşını evde ölü buldu

Olay, 24 Temmuz'da saat 15.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi 241 Sokak’ta bulunan 3 katlı apartmanın ikinci katında meydana geldi. Tek başına yaşayan Mustafa Nasradınlı, 12 yıldır her sabah kahvaltı yaptığı arkadaşı Rıdvan Telim'e ait iş yerine gitmedi. İl dışı ziyarete gidecek arkadaşının gelmemesinden şüphelenen Telim, eve giderek kapıyı çaldı ancak açan olmadı. Telim'in 112 Acil çağrı merkezini araması üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, çilingir yardımıyla girdiği evde, Nasradınlı'nın yerde hareketsiz yattığını gördü. Sağlık ekipleri, Nasradınlı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Nasradınlı'nın cenazesi, otopsi sonrası defin için yakınları tarafından alındı.

Mustafa Nasradınlı'nın 12 senedir işletmesine gelerek kahvaltı yaptığını belirten Rıdvan Telim, "Bayram için Eskişehir'e gideceğini söylemişti. Her gün aralıksız gelirdi. Cuma günü gelmeyince merak ettim. Gidip kapıyı çaldım açan olmadı. Polise haber verdik. İçeriye girildiğinde salonda hareketsiz yatıyordu. Çok üzüldüm" diye konuştu.

 

 

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