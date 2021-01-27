Kahreden olay! Polis ve öğretmen eşi evde ölü bulundu

Olay, öğle saatlerinde Erzincan merkez Demirkent Osmangazi Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Erzincan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Göçmen Bürosunda görevli polis memuru Mehmet Ufuk Çabuk ve eşi lise öğretmeni Özlem Akgül Çabuk’tan bugün haber alamayan arkadaşları endişelendi. Bunun üzerine Çabuk çiftinin oturdukları evin kapısı çilingir yardımıyla açıldı. Evin mutfak bölümünde Çabuk çiftinin cesetleriyle karşılaşan arkadaşları şoke oldu.

Olay yeri ve savcının incelemesinin ardından Mehmet Ufuk ve eşi Özlem Akgül Çabuk çiftinin cesetleri otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

İlk belirlemelere göre Çabuk çiftinin doğalgaz zehirlenmesinden vefat ettikleri öngörülüyor.

UŞAK

Uşak'ta sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve 3 çocuğu hastaneye kaldırıldı.

Dikilitaş Mahallesi Yıldız Sokak'ta yaşayan H.D. (35), uyandığında halsizlik hissedince karbonmonoksitten zehirlendiği şüphesiyle sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Karbonmonoksitten etkilenen anne H.D. ile çocukları A.K. (13), A.K. (11) ve N.K. (3) ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Anne ve çocuklarının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

BURSA

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Karamazak Mahallesi Cihangir Sokak'taki 6 katlı binanın birinci katında 2 çocuğuyla yaşayan Elif A.'nın (31) evinde, öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle doğalgaz sızıntısı meydana geldi.

Eşinden ayrı olan Elif A. ile çocukları Ebrar Ş. (5) ve Hazal Ş. (6), gazdan zehirlendi. Durumu fark eden anne, hemen yardım istedi. İhbar üzerine adrese sağlık, polis ve doğal gaz ekibi sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri anne ve çocuklarını ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan anne ve çocuklarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis, soruşturma başlattı.