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18.11.2020 - 10:52 |

Kahvehane, kıraathane, internet kafe/salonu, bilardo salonları, çay bahçeleri kapandı mı?

Yeni koronavirüs yasak ve kısıtlamaları Türkiye'nin gündeminde... Hafta sonu belirli saatlerde sokağ çıkma yasağı ugulanırken kahvehane, kıraathane, internet kafe/salonu, bilardo salonları, çay bahçeleri son durumu da merak edilmeye başlandı. İşte konuya dair ayrıntılar...

Kahvehane, kıraathane, internet kafe/salonu, bilardo salonları, çay bahçeleri kapandı mı?

Dün Kabine toplantısı gerçekletşi, ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kameralar karşısına geçerek yeni kısıtlamaları halka duyurdu. Yeni tedbirler sonrası birçok soruya cevap arandı. Bu sorulardan bazıları da şöyleydi: Kahvehane, kıraathane, internet kafe/salonu, bilardo salonları, çay bahçeleri kapandı mı?

İŞTE KONUYA DAİR İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN YAPILAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı'nın yeni koornavirüs genelgesinden konuya ilişkin şu açıklama yapıldı: 31.12.2020 tarihine kadar sinema salonlarının; yeni bir karar alınıncaya kadar ise kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe/salonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonları, lokaller ve çay bahçeleri ile halı sahaların faaliyetleri durdurulacaktır. Daha önce faaliyetleri durdurulan nargile salonları ile ilgili uygulamanın aynen devamı sağlanacaktır.

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