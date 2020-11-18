Dün Kabine toplantısı gerçekletşi, ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kameralar karşısına geçerek yeni kısıtlamaları halka duyurdu. Yeni tedbirler sonrası birçok soruya cevap arandı. Bu sorulardan bazıları da şöyleydi: Kahvehane, kıraathane, internet kafe/salonu, bilardo salonları, çay bahçeleri kapandı mı?

İŞTE KONUYA DAİR İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN YAPILAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı'nın yeni koornavirüs genelgesinden konuya ilişkin şu açıklama yapıldı: 31.12.2020 tarihine kadar sinema salonlarının; yeni bir karar alınıncaya kadar ise kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe/salonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonları, lokaller ve çay bahçeleri ile halı sahaların faaliyetleri durdurulacaktır. Daha önce faaliyetleri durdurulan nargile salonları ile ilgili uygulamanın aynen devamı sağlanacaktır.