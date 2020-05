Coroana virüsü vaka ve ölü sayıları dünyada düşüşe geçerken Türkiye'de de sevindirici haberler gelmeye devam ediyor. Türkiye yavaş yavaş normalleşme sürecine girerken Kahveler, cafeler ve lokantalar hala kapılarını müşterilerine açmış değil. Bu nedenle hem iş yeri sahipleri hem de iş yerlerinde çalışanlar sıklıkla 'Kahveler, cafeler ve lokantalar ne zaman açılacak?' diye soruyor.

KAHVELER, CAFELER VE LOKANTALAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Kahveler, cafeler ve lokantaların açılış tarihi ile ilgili net bir açıklama henüz yapılmış değil. Beklentiler bu iş yerlerinin haziran ortasında açılması yönünde...

SERTİFİKA DA ALACAKLAR

Kültür ve Turizm Bakanlığı da hijyen çalışmalarını belgelendirebilmek, bu belgeyi uluslararası arenada sunmak amacıyla Sağlıklı Turizm Sertifikasyon Programı'nı hazırladı. Yemeiçme sektörüne de verilecek sertifikayı alan işletmeler bakanlığın sitesinden de duyurulacak. Sertifikasyona göre restoranlar şu kriterleri uygulayacak: "Masalar arası en az 1.5 metre, sandalyeler arasında ise 60 cm mesafe bırakılacak. Yemek masaları ve mobilyaları, masa üstü ekipmanlar her müşterinin ardından alkol bazlı ürünler ile temizlenecek. Masa üzerinde tek kullanımlık tuzluk, biberlik, peçetelik yer alacak. Mutfaklar temizlik protokolüne sahip olacak düzenli kayıt altına alınacak. Gıda girdi kabul, hazırlık, işleme ve servis-sunum proses basamaklarına istinaden uygulanması gereken gıda güvenliği gereklilikleri tanımlanacak. Her gün numuneler alınacak ve incelenecek. Personele koruyucu kıyafet verilecek ve her gün ateşi ölçülecek."